Чотири ЗРК і дві станції радіоелектронної боротьби РФ: Генштаб назвав успіхи Сил оборони за добу

Українська армія продовжує захищати свою землю від ворога. Фото: ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу уразили відразу чотири позиції зенітно-ракетних комплексів окупаційної армії РФ. Крім того, були збиті 10 безпілотників.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали 22 успішні удари по російській армії.

Так, було підтверджено ураження дев’яти районів зосередження живої сили та військової техніки росіян.

Крім того, українська авіація обстріляла три позиції зенітно-ракетних комплексів ворога.

Також Повітряні сили збили 10 російських безпілотників різних типів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Зокрема, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по двох станціях радіоелектронної боротьби російської армії.

Також під український ракетно-артилерійський удар потрапив зенітно-ракетний комплекс РФ.

Нагадаємо, що окупанти хочуть поставити українських дітей до реєстру військового обліку Росії.