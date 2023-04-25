Четыре ЗРК и две станции радиоэлектронной борьбы РФ: Генштаб назвал успехи Сил обороны за сутки

Украинская армия продолжает защищать свою землю от неприятеля. Фото: ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки поразили сразу четыре позиции зенитно-ракетных комплексов оккупационной армии РФ. Кроме того, были сбиты 10 беспилотников.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Успешная работа авиации ВСУ

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли 22 успешных удара по российской армии.

Да, было подтверждено поражение девяти районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян.

Кроме того, украинская авиация обстреляла три позиции зенитно-ракетных комплексов врага.

Также Воздушные силы сбили 10 российских беспилотников разных типов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

В частности, артиллерия и ракетные войска нанесли точный удар по двум станциям радиоэлектронной борьбы российской армии.

Также под украинский ракетно-артиллерийский удар попал зенитно-ракетный комплекс РФ.

Напомним, что оккупанты хотят поставить украинских детей в реестр военного учета России.