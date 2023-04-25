Четыре ЗРК и две станции радиоэлектронной борьбы РФ: Генштаб назвал успехи Сил обороны за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки поразили сразу четыре позиции зенитно-ракетных комплексов оккупационной армии РФ. Кроме того, были сбиты 10 беспилотников.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли 22 успешных удара по российской армии.
Да, было подтверждено поражение девяти районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян.
Кроме того, украинская авиация обстреляла три позиции зенитно-ракетных комплексов врага.
Также Воздушные силы сбили 10 российских беспилотников разных типов.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
В частности, артиллерия и ракетные войска нанесли точный удар по двум станциям радиоэлектронной борьбы российской армии.
Также под украинский ракетно-артиллерийский удар попал зенитно-ракетный комплекс РФ.
Напомним, что оккупанты хотят поставить украинских детей в реестр военного учета России.