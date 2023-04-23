Росіяни готуються розпочати призов до армії на окупованому Запоріжжі

Російський військовий у окупованому Мелітополі. Фото: російські ЗМІ

Військові Росії шукають у селах під Мелітополем молодих чоловіків, яких планують призвати до окупаційної армії. Окупанти відвідують помешкання місцевих жителів та посилили перевірки на блокпостах.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

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Що відомо

За даними видання, російські військові нікого нікуди поки не забирають, але вже збирають інформацію для своїх реєстрів.

"У нас на дачах здебільшого живуть пенсіонери. Багато дач зайняли самі рашисти. Вибирали ті будинки, де є опалення. А вчора до нас постукало двоє у формі. Стали запитувати, чи ми не знаємо, де поблизу живуть молоді чоловіки. Коли ми запитали, навіщо їм така інформація, вони відповіли, що збирають списки призовників згідно з новим законом", — розповідають місцеві жителі.

У Токмацькому районі, за інформацією видання, така ж ситуація.

"На блок-постах між селами військові зупиняють та запитують, чому немає російського паспорта. Далі просять дати список молодих хлопців, які ще залишились у селі", — розповів мешканець одного із сіл.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін раніше підписав указ про весняний призов, який стартував 1 квітня і триватиме до 15 липня. До російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров попередив, що росіяни можуть розпочати призов на строкову службу на окупованій території Запорізької області. При тому раніше окупанти запевняли, що не планують призивати до війська юнаків на захоплених територіях України.