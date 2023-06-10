Перехват ГУР: оккупант рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Российские военнослужащие вблизи Каховской ГЭС. Фото: российские СМИ

Российский оккупант, воюющий в Херсонской области, рассказал жене о затоплении его позиций после подрыва Каховской ГЭС. Военный государства-агрессора признал, что лодки россияне забирали у местного населения. При этом эвакуацией местного гражданского населения оккупанты не занимались.

Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Оккупант рассказал, что участвовал в эвакуации военных и оружия. При этом, по словам оккупанта, никакой помощи местному населению со стороны захватчиков не оказывали. Более того, забирали у местных жителей лодки, чтобы самим эвакуироваться.

Российский военный отметил, что стремительный подъем воды стал для оккупантов неожиданностью, ведь командование их раньше предупреждало, что большого наводнения не будет.

Разговор оккупанта

– Что там делаете?

— Да ничего, фигней страдаем. Жарко, делать нечего. От жары здесь погибаем.

– Жара?

– Да. Я же телефон утопил свой сенсорный, мне командир отделения за то, что я помогал, ну всех там эвакуировать, всю фигню, телефон купил. Лично от себя.

— Нифига себе, что ты много эвакуировал?

— Ну нормально, считай, вещи, потом людей, оружие.

— Плавал что ли?

– Плавал. Людей — в лодку, а сам со стороны лодки.

— А вы местных тоже эвакуировали что ли?

– Нет, мы только себя эвакуировали. Нет, может, местных тоже кто-то, не знаю.

— Ты мне фотки присылал, что вода идет, ты же знал, почему ты быстро все... Нужно было пакеты искать, быстро там хоть на голову себе прицепить. Я там не знаю, как. Прицепить куда-нибудь, чтобы спасти...

— В общем, сказали нам, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы вообще вещей не собирали, поэтому уж как сильно прижало, быстро-быстро все спасайте.

— Ну что, все, что вы покупали, все там остались, цепи?

– Магазины, все, что покупал, все там осталось. Я только эти сумки спасти...

— Магазины тоже там оставил?

– Да, все осталось.

— Ну, а почему не напихал себе куда-то? В карманы.

— Они были в бронежилете.

- Аааа, они у тебя, а броник утонул, да?

– Да.

- Понятно. Замерзли? Вода была холодная?

— Сначала было тепло, потом так себе.

– Что так быстро вода поднялась, что вы даже шмотки собрать не успели?

– Она вообще мгновенно подошла.

– Потому что мне фотки скинул, там была лужа.

- Лужа была, всем сказали стоять на местах. Мы стояли.

– А лодки, где взяли?

- По домам искали, ходили.

- Нифига себе!

— Нашли, спаслись.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнародовала перехват телефонного разговора российских оккупантов, из которого удалось узнать, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.

Также ранее появилось видео, как российские захватчики покидают первую линию обороны в Херсонской области, идя пешком по пояс в грязной воде. Россияне сами же пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС.