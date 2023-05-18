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Чубаров розповів сценарій деокупації Криму

18 травня 2023 14:34
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Чубаров розповів сценарій деокупації Криму
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: пресслужба форуму Україна 30
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Для того, аби звільнити окупований Крим спочатку потрібно знищити найважливіші комунікації, завдяки яким російські окупанти його утримують. Зокрема, потрібно знищувати морські кораблі РФ.

Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного телемарафону.

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Сценарій деокупації Криму

Чубаров наголошує, що необхідно знищити міст через Керченську протоку, оскільки це фактор Чорноморського флоту Росії, який базується на території Криму, починаючи від Севастополя.

"Потрібно знищувати морські кораблі РФ. Ну і зрозуміло, що це звільнення південних областей України і припинення цього коридору по суходолу, який тягнеться з окупованого Криму через окуповані території — Маріуполь і до Ростовської області", — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися фото Криму до та після окупації. Загарбники перетворили півострів з прекрасного курортного регіону на військову базу. 

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