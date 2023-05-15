На що окупанти перетворили Крим: фото до та після
Тимчасово окупований Крим зазнав сильних змін від рук росіян. Так, загарбники перетворили півострів за час окупації з прекрасного курортного регіону на військову базу.
На це вчергове звернули увагу користувачі соцмереж.
Як змінився Крим
Користувачі соцмереж згадують, яким Крим був до окупації Росією та звернули увагу, що зараз на місці пляжів, де могли б відпочивати туристи — окопи, колючий дріт і бетонні "зуби дракона".
Нагадаємо, що агенти руху "АТЕШ" успішно проникли на стратегічно важливі фортифікаційні споруди у Криму. Їхня присутність помічена на різних ділянках, включаючи Красноперекопськ, Джанкой, Міжводне та інші місцевості.