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На що окупанти перетворили Крим: фото до та після

15 травня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На що окупанти перетворили Крим: фото до та після
Фортифікаційні споруди у Криму на березі Чорного моря. Фото: колаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Тимчасово окупований Крим зазнав сильних змін від рук росіян. Так, загарбники перетворили півострів за час окупації з прекрасного курортного регіону на військову базу. 

На це вчергове звернули увагу користувачі соцмереж.

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Користувачі соцмереж згадують, яким Крим був до окупації Росією та звернули увагу, що зараз на місці пляжів, де могли б відпочивати туристи — окопи, колючий дріт і бетонні "зуби дракона".

Узбережжя Чорного моря в Криму, де відпочивають місцеві та туристи, ДО окупації Росією. Фото: t.me/horevica
Вигляд берега Чорного моря в Криму ПІСЛЯ окупації півострова росіянами. Фото: t.me/horevica

Нагадаємо, що агенти руху "АТЕШ" успішно проникли на стратегічно важливі фортифікаційні споруди у Криму. Їхня присутність помічена на різних ділянках, включаючи Красноперекопськ, Джанкой, Міжводне та інші місцевості.

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