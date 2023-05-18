Чубаров рассказал сценарию деоккупации Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: пресс-служба форума Украина 30

Для того чтобы освободить оккупированный Крым, сначала нужно уничтожить важнейшие коммуникации, благодаря которым российские оккупанты его удерживают. В частности, следует уничтожать морские корабли РФ.

Об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального телемарафона.

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Чубаров отмечает, что необходимо уничтожить мост через Керченский пролив, поскольку это фактор Черноморского флота России, базирующийся на территории Крыма, начиная от Севастополя.

"Нужно уничтожать морские корабли РФ. Ну и понятно, что это освобождение южных областей Украины и прекращение этого коридора по суше, простирающейся из оккупированного Крыма через оккупированные территории — Мариуполь и в Ростовскую область", — отметил он.

Напомним, недавно в сети появились фото Крыма до и после оккупации. Захватчики превратили полуостров из прекрасного курортного региона в военную базу.