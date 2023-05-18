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Чубаров рассказал сценарию деоккупации Крыма

18 мая 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Чубаров рассказал сценарию деоккупации Крыма
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: пресс-служба форума Украина 30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для того чтобы освободить оккупированный Крым, сначала нужно уничтожить важнейшие коммуникации, благодаря которым российские оккупанты его удерживают. В частности, следует уничтожать морские корабли РФ.

Об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального телемарафона.

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Сценарий деоккупации Крыма

Чубаров отмечает, что необходимо уничтожить мост через Керченский пролив, поскольку это фактор Черноморского флота России, базирующийся на территории Крыма, начиная от Севастополя.

"Нужно уничтожать морские корабли РФ. Ну и понятно, что это освобождение южных областей Украины и прекращение этого коридора по суше, простирающейся из оккупированного Крыма через оккупированные территории — Мариуполь и в Ростовскую область", — отметил он.

Напомним, недавно в сети появились фото Крыма до и после оккупации. Захватчики превратили полуостров из прекрасного курортного региона в военную базу.

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