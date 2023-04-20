Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Данія та Нідерланди відправлять в Україну танки Leopard 2: скільки одиниць техніки надійде arrow

Данія та Нідерланди відправлять в Україну танки Leopard 2: скільки одиниць техніки надійде

20 квітня 2023 13:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Данія та Нідерланди відправлять в Україну танки Leopard 2: скільки одиниць техніки надійде
Німецький танк Leopard 2 під час тренування. Фото: US Army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Данія та Нідерланди відправлять в Україну 14 танків Leopard 2. Вони будуть готові до постачання на початку 2024 року.

Про це заявили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і виконувач обов'язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен після засідання Ради закордонних справ, передає видання DR.

Читайте також:

"Леопарди" від Данії та Нідерландів

Зазначається, що ці 14 танків є доповненням до 100 танків Leopard 1, про передачу яких було оголошено раніше.

"Відтепер і до кінця 2023 року ми побачимо, що принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну та можуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка відбувається", — сказав Троелс Лунд Поульсен.

Він додав, що танки Leopard 2 можуть бути поставлені в Україну на початку 2024 року. За словами міністра, Україна отримає танки новішої моделі 2 А7.

За словами Ларса Льокке Расмуссена, Данія має великі амбіції щодо підтримки, яку ми надаємо зруйнованій війною країні.

Що відомо про танки Leopard 2

Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Він став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1 (ці старіші моделі також передають Україні).

Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Нагадаємо, нещодавно Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги. Як зазначається, танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB