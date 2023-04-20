Данія та Нідерланди відправлять в Україну танки Leopard 2: скільки одиниць техніки надійде

Німецький танк Leopard 2 під час тренування. Фото: US Army

Данія та Нідерланди відправлять в Україну 14 танків Leopard 2. Вони будуть готові до постачання на початку 2024 року.

Про це заявили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і виконувач обов'язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен після засідання Ради закордонних справ, передає видання DR.

Читайте також:

"Леопарди" від Данії та Нідерландів

Зазначається, що ці 14 танків є доповненням до 100 танків Leopard 1, про передачу яких було оголошено раніше.

"Відтепер і до кінця 2023 року ми побачимо, що принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну та можуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка відбувається", — сказав Троелс Лунд Поульсен.

Він додав, що танки Leopard 2 можуть бути поставлені в Україну на початку 2024 року. За словами міністра, Україна отримає танки новішої моделі 2 А7.

За словами Ларса Льокке Расмуссена, Данія має великі амбіції щодо підтримки, яку ми надаємо зруйнованій війною країні.

Що відомо про танки Leopard 2

Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Він став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1 (ці старіші моделі також передають Україні).

Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Нагадаємо, нещодавно Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги. Як зазначається, танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади.