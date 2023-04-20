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Дания и Нидерланды отправят в Украину танки Leopard 2: сколько единиц техники поступит

20 апреля 2023 13:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дания и Нидерланды отправят в Украину танки Leopard 2: сколько единиц техники поступит
Немецкий танк Leopard 2 во время тренировки. Фото: US Army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Дания и Нидерланды отправят в Украину 14 танков Leopard 2. Они будут готовы к поставке в начале 2024 года.

Об этом заявили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен после заседания Совета иностранных дел, передает издание DR.

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Отмечается, что эти 14 танков являются дополнением к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых было объявлено ранее.

"Отныне и до конца 2023 года мы увидим, что по крайней мере 80 танков Leopard 1 попадут в Украину и могут помочь поддержать происходящую борьбу за свободу", — сказал Троэлс Лунд Поульсен.

Он добавил, что танки Leopard 2 могут быть поставлены в Украину в начале 2024 года. По словам министра, Украина получит танки более новой модели 2 А7.

По словам Ларса Лекке Расмуссена, Дания имеет большие амбиции по поддержке, которую мы оказываем разрушенной войной стране.

Что известно о танках Leopard 2

Leopard 2 — основной боевой танк, созданный немецким предприятием Краус-Мафай. Он стал преемником успешной разработки той же фирмы — основного боевого танка Leopard 1 (эти более старые модели также передают Украине).

Производство Leopard 2 началось в 1979 году. Взят на вооружение вооруженных сил Австрии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Испании и Турции.

Напомним, недавно Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 в рамках военной помощи. Как отмечается, танки Leopard 2 были загружены и транспортированы на самолете CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных Сил Канады.

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