По Крыму будет введена новая стратегия деоккупации, — Данилов

Данилов анонсировал новую стратегию по деоккупации Крыма: что известно
Для украинской стратегии деоккупации Крыма пришло время новой редакции. Украина изменит план по освобождению полуострова от российских захватчиков.
Об этом в своем Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Деоккупация Украины
По словам Алексея Данилова, очередность средств деоккупации требует смены приоритетов. Речь идет о политико-дипломатических, военных, экономических мерах.
Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует изменения приоритетов.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 2, 2023
Однако как именно будет скорректирована новая стратегия, секретарь СНБО не уточнил. Вероятно, из соображений безопасности и секретности.
Отметим, что оккупанты уже сами чувствуют, что вскоре ВСУ зайдут на полуостров. Так, недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщалось, что российские захватчики уже начали эвакуировать собственные семьи из Крыма.
В сообщении отмечается, что в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в рф.
Напомним, что российские оккупанты признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину. Также оккупанты начали возводить оборонительные сооружения на севере полуострова.