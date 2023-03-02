По Крыму будет введена новая стратегия деоккупации, — Данилов

Секретарь СНБО считает необходимым изменить стратегию по освобождению полуострова

Для украинской стратегии деоккупации Крыма пришло время новой редакции. Украина изменит план по освобождению полуострова от российских захватчиков.

Об этом в своем Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Деоккупация Украины

По словам Алексея Данилова, очередность средств деоккупации требует смены приоритетов. Речь идет о политико-дипломатических, военных, экономических мерах.

Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует изменения приоритетов. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 2, 2023

Однако как именно будет скорректирована новая стратегия, секретарь СНБО не уточнил. Вероятно, из соображений безопасности и секретности.

Отметим, что оккупанты уже сами чувствуют, что вскоре ВСУ зайдут на полуостров. Так, недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщалось, что российские захватчики уже начали эвакуировать собственные семьи из Крыма.

В сообщении отмечается, что в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в рф.

Напомним, что российские оккупанты признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину. Также оккупанты начали возводить оборонительные сооружения на севере полуострова.