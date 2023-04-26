Данилов: мы не станем сдавать Бахмут

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Бахмут — важный для Украины город. И мы не станем его сдавать. Если ВСУ будут так поступать, мы откатимся к западным границам. И когда неоднократно отмечалось, что Силы обороны должны оттуда отойти, то на ставке Верховного Главнокомандующего такие предложения отвергались.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Всегда есть вопросы по этому городу, вопросы к военным по стратегии на этом направлении, и каждый раз военные отвечают, что этот участок фронта нужно обязательно держать, чтобы остальные части фронта "не посыпались", чтобы мы могли подготовиться", — отметил Данилов.

Данилов также прокомментировал информацию об контрнаступлении Украины. По словам секретаря РНБО, о нем знает лишь "ограниченный круг лиц".

"Информацию о, так называемом, "большом контрнаступлении" имеют очень ограниченный круг лиц. Когда, как и каким образом, вы увидите своими глазами. Мы ничего скрывать не собираемся Еще раз хочу подчеркнуть — все будет Украина, победа будет за нами. Военные делают свое дело, нужно дождаться и не торопиться", — подытожил Данилов.

Напомним, бои за Бахмут в Донецкой области имеют важное значение не только для российских кафиров, но и для Сил обороны. Содержание города не позволяет противнику увеличивать линию фронта. Об этом рассказал командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.