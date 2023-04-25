Росіяни намагаються атакувати ЗСУ у Бахмуті з трьох сторін

Солдати ЗСУ ведуть бої в Бахмуті. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Російські окупанти не полишають ідеї взяти під свій повний контроль Бахмут. З цією метою вони атакують українських захисників відразу з декількох напрямків.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Російські окупаційні війська намагаються тиснути на захисників Бахмута із трьох сторін", — сказав Снєгирьов.

За його словами, зокрема, ворог намагається одночасно тиснути з трьох сторін: з району Богданівки — Хромового та району Іванівського — це фланги українського угруповання.

Як пояснив військовий експерт, просування російських військ на цих напрямках дозволило б значно погіршити локацію Збройних сил України в Бахмуті, оскільки через ці населені пункти проходять основні шляхи сполучення.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

В самому Бахмуті, наголосив Снєгирьов, окупанти намагаються вийти за лінію залізниці та, відповідно, просунутися безпосередньо з центру — з району адміністративних споруд до західної частини Бахмута.

"Варто зауважити, що всупереч заявам з російської сторони, західні квартали Бахмута залишаються під контролем ЗСУ. У місті з російського боку, діють найманці ПВК "Вагнер" та підрозділи 106 дивізії повітряно-десантних військ РФ", — підкреслив Снєгирьов.

Що відбувається в Бахмуті

За словами командувача східного угруповання військ генерал-полковника Олександра Сирського, на Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою.

"Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач", — розповів Сирський.

За його словами, ворог не полишає мету оточити місто Бахмут. Росіяни використовують для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може здати Бахмут, бо його окупація Росією значно розширить фронт. Це відкриє шлях на інші українські міста.

Нагадаємо, ISW повідомило, що російські окупаційні війська спробують повністю захопити Бахмут до початку контрнаступу Сил оборони України. Для цього "вагнерівців" підсилили підрозділами ВДВ.