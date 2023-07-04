Данілов назвав головне завдання для ЗСУ на теперішньому етапі контрнаступу

Олексій Данілов. Фото: Reuters

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі головним завданням Сил оборони є максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Також для наших військових є пріоритетом ліквідація "складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".

Про це він повідомив у Twitter.

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"Війна за кілометри"

За його словами, попередні дні є "особливо врожайними".

"Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено — більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком", — запевнив секретар РНБО.

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Контрнаступ ЗСУ

Раніше Олексій Данілов зазначав, що контрнаступ Збройних сил України відбувається чітко за планом. Про нього знає обмежене коло осіб.

Нагадаємо, глава Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC заявив, що під час контрнаступу Україна не отримає західних винищувачів F-16. Це довгий процес, який займе тривалу кількість часу.