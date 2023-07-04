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Данілов назвав головне завдання для ЗСУ на теперішньому етапі контрнаступу

4 липня 2023 11:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Данілов назвав головне завдання для ЗСУ на теперішньому етапі контрнаступу
Олексій Данілов. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі головним завданням Сил оборони є максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Також для наших військових є пріоритетом ліквідація "складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".

Про це він повідомив у Twitter.

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За його словами, попередні дні є "особливо врожайними". 

"Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено — більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком", — запевнив секретар РНБО.

Скриншот допису

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Олексій Данілов зазначав, що контрнаступ Збройних сил України відбувається чітко за планом. Про нього знає обмежене коло осіб. 

Нагадаємо, глава Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC заявив, що під час контрнаступу Україна не отримає західних винищувачів F-16. Це довгий процес, який займе тривалу кількість часу.

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