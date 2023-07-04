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Данилов назвал главную задачу для ВСУ на нынешнем этапе контрнаступления

4 июля 2023 11:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Данилов назвал главную задачу для ВСУ на нынешнем этапе контрнаступления
Алексей Данилов. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей Сил обороны является максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Также для наших военных является приоритетом ликвидация "складов горючего, б/у, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии".

Об этом он сообщил в Twitter.

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По его словам, предыдущие дни "особенно урожайны".

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено — больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второе. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", заверил секретарь СНБО.

Скриншот поста

Контрнаступление ВСУ

Ранее Алексей Данилов отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит четко по плану. О нем знает ограниченный круг лиц.

Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC заявил, что во время контрнаступления Украина не получит западных истребителей F-16. Это долгий процесс, который займет длительное время.

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