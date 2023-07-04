Данилов назвал главную задачу для ВСУ на нынешнем этапе контрнаступления

Алексей Данилов. Фото: Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей Сил обороны является максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Также для наших военных является приоритетом ликвидация "складов горючего, б/у, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии".

Об этом он сообщил в Twitter.

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"Война за километры"

По его словам, предыдущие дни "особенно урожайны".

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено — больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второе. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", — заверил секретарь СНБО.

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Контрнаступление ВСУ

Ранее Алексей Данилов отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит четко по плану. О нем знает ограниченный круг лиц.

Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC заявил, что во время контрнаступления Украина не получит западных истребителей F-16. Это долгий процесс, который займет длительное время.