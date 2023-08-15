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"Росія швидко зажадає стати власником": Данілов про "оренду" Криму

15 серпня 2023 15:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Росія швидко зажадає стати власником": Данілов про "оренду" Криму
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

"Орендувати" український Крим неможливо, оскільки Росія незабаром захоче стати його власником. Україна переможе у цій жорстокій війні, яку розпочала РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю італійському виданню "La Repubblica".

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За його словами, "оренда" українського півострова Російською Федерацією неможлива. 

"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", — наголосив він. 

Автономія демілітаризованого Донбасу

На запитання про те, чи можливо зробити автономію для демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та сувернітетом України, він відповів, що наша держава відчула, що таке автономія на Криму. 

"Пам'ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", — зазначив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що ЗСУ переможуть у війні з окупантами, де Росія зазнає поразки на нашій землі. 

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Мета окупантів — перетворити ці території на "сіру зону".

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