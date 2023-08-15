"Росія швидко зажадає стати власником": Данілов про "оренду" Криму
"Орендувати" український Крим неможливо, оскільки Росія незабаром захоче стати його власником. Україна переможе у цій жорстокій війні, яку розпочала РФ.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю італійському виданню "La Repubblica".
Здача Криму в "оренду"
За його словами, "оренда" українського півострова Російською Федерацією неможлива.
"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", — наголосив він.
Автономія демілітаризованого Донбасу
На запитання про те, чи можливо зробити автономію для демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та сувернітетом України, він відповів, що наша держава відчула, що таке автономія на Криму.
"Пам'ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", — зазначив секретар РНБО.
Данілов запевнив, що ЗСУ переможуть у війні з окупантами, де Росія зазнає поразки на нашій землі.
Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Мета окупантів — перетворити ці території на "сіру зону".