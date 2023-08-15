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Данилов назвал показатель продвижения украинского контрнаступления

15 августа 2023 18:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Данилов назвал показатель продвижения украинского контрнаступления
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Контрнаступление ВСУ имеет успехи. Доказательством тому является ежедневная ликвидация российских оккупантов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Ilsussidiario.

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Он подчеркнул, что люди думают "поверхностно", когда говорят, что украинское контрнаступление стоит на месте.

"Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одного или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидация узлов связи, арсеналов и командных пунктов", — отметил Данилов.

Процесс распада РФ

По его словам, Россия уже приступила к процессу своего распада. А президент РФ Владимир Путин своей полномасштабной войной только ускорил его.

Восстановление территориальной целостности Украины

Он добавил, что Украине удастся освободить оккупированные территории от российских захватчиков.

"Лучшей гарантией территориальной целостности будет полный и безоговорочный возврат всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, под контроль украинской власти", — заверил политик.

Напомним, Данилов заявил, что "арендовать" украинский Крым невозможно, поскольку Россия скоро захочет стать его владельцем. Украина победит в этой жестокой войне, начатой РФ.

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