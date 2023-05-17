Данилов пообещал наказать тех, кто снимает работу ПВО

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

Украинцы, снимающие видео работы систем противовоздушной обороны и выкладывающие их в сеть, понесут ответственность. Обнародование такого контента недопустимо.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Ответственность за видео

Алексей Данилов прокомментировал ситуацию, когда граждане Украины выкладывают сделанные ими видеозаписи пуска ракет систем противовоздушной обороны во время очередной российской воздушной атаки.

"Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность — те, кто делает такие вещи", — заверил секретарь СНБО.

Российские заявления

Также Данилов отреагировал на заявления российского министерства обороны о том, что оккупанты якобы уничтожили систему Patriot.

"Они должны что-то говорить, что-то заявлять", — так охарактеризовал эту выдумку оккупантов секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, вчера, 16 мая, неназванный чиновник США заявил, что американская система Patriot, вероятно, была повреждена в результате ночных ракетных обстрелов Киева. Он отметил, что комплекс не был полностью уничтожен.

Впрочем, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что подтвердить эту информацию он не может.