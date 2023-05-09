Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Данілов розповів, чи затверджені уже остаточні плани контрнаступу ЗСУ arrow

Данілов розповів, чи затверджені уже остаточні плани контрнаступу ЗСУ

9 травня 2023 21:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Данілов розповів, чи затверджені уже остаточні плани контрнаступу ЗСУ
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу Збройних сил України.  Зокрема, терміни та напрямки просування військ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чи затверджені остаточні плани контрнаступу ЗСУ

Він зазначив, що в кабінеті верховного головнокомандувача — президента нашої країни ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків українського контрнаступу.

"І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено", — розповів Данілов.

За його словами, наразі опрацьовується відразу кілька варіантів контрнаступу.

"Ми маємо кілька варіантів. Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати контрнаступу Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", — зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ. За його словами, ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу. При цьому початок наступу залежатиме від "оптимального моменту" для того, щоб "виявити успішність".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB