Данілов розповів, чи затверджені уже остаточні плани контрнаступу ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Президент України Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, терміни та напрямки просування військ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що в кабінеті верховного головнокомандувача — президента нашої країни ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків українського контрнаступу.

"І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено", — розповів Данілов.

За його словами, наразі опрацьовується відразу кілька варіантів контрнаступу.

"Ми маємо кілька варіантів. Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати контрнаступу Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", — зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ. За його словами, ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу. При цьому початок наступу залежатиме від "оптимального моменту" для того, щоб "виявити успішність".