Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов рассказал, утверждены ли уже окончательные планы контрнаступления ВСУ arrow

Данилов рассказал, утверждены ли уже окончательные планы контрнаступления ВСУ

9 мая 2023 21:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Данилов рассказал, утверждены ли уже окончательные планы контрнаступления ВСУ
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, сроки и направления продвижения войск.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Читайте также:

Утверждены ли окончательные планы контрнаступления ВСУ

Он отметил, что в кабинете верховного главнокомандующего — президента нашей страны будет приниматься крайнее решение по срокам и направлениям украинского контрнаступления.

"И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", — рассказал Данилов.

По его словам, сейчас прорабатывается сразу несколько вариантов контрнаступления.

"У нас есть несколько вариантов. Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения. Не нужно ожидать или не ожидать контрнаступления Мы уже доказали, что мы непобедима нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в частности", — отметил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление. По его словам, ВСУ тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению. При этом начало наступления будет зависеть от "оптимального момента" для того, чтобы "выявить успеваемость".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас