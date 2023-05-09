Данилов рассказал, утверждены ли уже окончательные планы контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, сроки и направления продвижения войск.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в кабинете верховного главнокомандующего — президента нашей страны будет приниматься крайнее решение по срокам и направлениям украинского контрнаступления.

"И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", — рассказал Данилов.

По его словам, сейчас прорабатывается сразу несколько вариантов контрнаступления.

"У нас есть несколько вариантов. Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения. Не нужно ожидать или не ожидать контрнаступления Мы уже доказали, что мы непобедима нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в частности", — отметил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление. По его словам, ВСУ тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению. При этом начало наступления будет зависеть от "оптимального момента" для того, чтобы "выявить успеваемость".