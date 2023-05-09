Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ arrow

Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

9 травня 2023 10:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Деніс Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу. При цьому початок наступу залежатиме від "оптимального моменту" для того, щоб "виявити успішність".

Про це пише Sky News.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ

За словами Шмигаля, контрнаступ розпочнеться у слушний момент, коли буде все повністю готове.

"Ми почнемо контрнаступ негайно, щойно наше військове та політичне керівництво ухвалить відповідне рішення", — сказав він і додав, що Сили оборони зараз акуратно проводять підготовку до контрнаступу, щоб його успіх був абсолютним.

Також український прем'єр додав, що українська армія готується ретельно, оскільки це важлива операція, і в ній потрібно показати успіх усьому світу, союзникам та насамперед українцям.

Нагадаємо, що в США заявили, що знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ. За їхніми даними, Україна готує наступ наступних тижнів.

Раніше Кулеба пояснював, чому контрнаступ ВСУ не слід одразу сприймати як вирішальну битву.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB