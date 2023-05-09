Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Деніс Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу. При цьому початок наступу залежатиме від "оптимального моменту" для того, щоб "виявити успішність".

Про це пише Sky News.

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За словами Шмигаля, контрнаступ розпочнеться у слушний момент, коли буде все повністю готове.

"Ми почнемо контрнаступ негайно, щойно наше військове та політичне керівництво ухвалить відповідне рішення", — сказав він і додав, що Сили оборони зараз акуратно проводять підготовку до контрнаступу, щоб його успіх був абсолютним.

Також український прем'єр додав, що українська армія готується ретельно, оскільки це важлива операція, і в ній потрібно показати успіх усьому світу, союзникам та насамперед українцям.

Нагадаємо, що в США заявили, що знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ. За їхніми даними, Україна готує наступ наступних тижнів.

Раніше Кулеба пояснював, чому контрнаступ ВСУ не слід одразу сприймати як вирішальну битву.