Данілов розповів, чому дрони українського виробництва стануть найкращими в світі

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Україна продовжує виробництво влансих безпілотників. За оцінками експертів БпЛА власного виробництва мають всі шанси для того, щоб стати одними з найращих у світі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері телемарафону.

Читайте також:

Як змінюються українські дрони

Як відомо, українські розробники активно розвивають технології виготовлення дронів. Так, в Україні виробляють вже 20 різних видів дронів.

"Що стосується нашого власного виробництва — у нас розгорнута програма по дронах. Наші виробники у великій кількості вже виготовляють різноманітні засоби поразки", — зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас він зазначив, що виробництво українських дронів потребує особливих ресурсів.

"Це непрості прилади, що вимагають певної комплектації, й не всі вони виготовляються на території нашої країни. Тут має бути й інженерна думка, і система захисту від РЕБ, та багато інших речей", — заявив він у телемарафоні.

Також він заявив, що оскільки україна має бойовий досвід в застосуванні дронів, БпЛА власного виробництва "будуть одними з найкращих у світі".

"Ми точно розуміємо, що ми робимо. І наші люди, які займаються цим питанням — суперфахівці", — зазначив Данілов і додав, — "наші військові кажуть, що краще, що гірше, і вони розуміють у цьому дуже і дуже добре".

До того ж секретар РНБО зазначив, що ніхто не може заборонити Україні використовувати дрони власного виробництва для ураження цілей на території РФ, на відміну від табу накладеного на зброю від Західних партнерів.

"Яке у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожен день — які мають бути табу?" — заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, Резніков показав новий дрон українського виробництва.

Водночас Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ.