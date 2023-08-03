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Данилов рассказал, почему дроны украинского производства станут лучшими в мире

3 августа 2023 13:05
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Валерия Пержун
редактор
Данилов рассказал, почему дроны украинского производства станут лучшими в мире
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: REUTERS/Alina Smutko
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украина продолжает производство собственных беспилотников. По оценкам экспертов БпЛА собственного производства имеют все шансы стать одними из самых лучших в мире.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Как известно, украинские разработчики активно развивают технологии изготовления дронов. Так, в Украине производят уже 20 разных видов беспилотников.

"Что касается нашего собственного производства — у нас развернута программа по дронам. Наши производители в большом количестве уже производят различные средства поражения",  отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время он пояснил, что производство украинских дронов нуждается в особых ресурсах.

"Это непростые приборы, требующие определенной комплектации, и не все они производятся на территории нашей страны. Здесь должно быть и инженерное мнение, и система защиты от РЭБ, и многие другие вещи", — заявил он в телемарафоне.

Также он заявил, что поскольку у Украины есть боевой опыт в применении дронов, БпЛА собственного производства "будут одними из лучших в мире".

"Мы точно понимаем, что мы делаем. И наши люди, которые занимаются этим вопросом — суперспециалисты", — отметил Данилов и добавил, — "наши военные говорят, что лучше, что хуже, и они разбираются в этом очень и очень хорошо" .

К тому же, секретарь СНБО отметил, что никто не может запретить Украине использовать дроны собственного производства для поражения целей на территории РФ, в отличие от табу наложенного на оружие от Западных партнеров.

"Какое у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они убивают наших детей почти каждый день — какие могут быть табу?" — заявил секретарь СНБО.

Напомним, Резников показал новый дрон украинского производства.

В то же время, Иран готовится строить заводы по производству БпЛА в Беларуси и РФ.

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