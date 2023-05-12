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Данілов розповів, коли Україна планує завершити війну

12 травня 2023 14:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Данілов розповів, коли Україна планує завершити війну
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Фото: Фото: офіційний сайт партії “Слуга народу”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна планує повністю звільнити територію України від російських окупаційних військ. При цьому війна має завершитися уже до найближчої зими.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив у інтерв’ю виданню Report.

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Спільний план

За словами Олексія Данілова, українська влада і армія мають спільний план — повністю звільнити територію України від російських військ.

"Єдине питання — час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин", — наголосив секретар РНБО.

Завершення війни

Коментуючи слова журналіста про те, що бойові дії зазвичай активніші навесні чи улітку, Олексій Данілов пояснив, що наступної зими Україна не планує воювати.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", — запевнив секретар Ради нацбезпеки та оборони України.

Нагадаємо, на початку травня голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вступ в НАТО пришвидшить завершення війни. Україна, за словами Єрмака, довела свою здатність протистояти Росії й захищає не лише себе, а й усю Європу. І надалі вже у складі НАТО зможе разом із партнерами ще ефективніше захистити всі європейські країни та інші регіони світу.

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