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Стало відомо, яку територію звільнили ЗСУ від росіян у Бахмуті

12 травня 2023 12:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Названа площа території, вільної від росіян в Бахмуті
Українські воїни на бронетранспортері. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Під час останньої контратаки підрозділи Збройних сил України в Бахмуті посунули ворога з деяких захоплених ним позицій. Таким чином деокупованою стала територія розміром 2 на 3 кілометри.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"У Бахмуті складається достатньо динамічна ситуація", — сказав Селезньов. 

З одного боку, пояснив він, ворог намагається тиснути на наші Сили оборони, а з іншого боку — у нього виникли проблеми з утримання флангів.

За словами Селезньова, підрозділи ЗСУ, як мінімум, на південній ворожій "клішні" оточення Бахмуту дають агресору жорстку відповідь. 

"Зокрема, завдяки нещодавній проведеній контратаці було деокуповано територію площею приблизно 2 на 3 кілометри", — зазначив військовий експерт.

Який стан справ на фронті

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Російська Федерація намагається ввести в оману українських військових, поширюючи інформацію про нестачу озброєння на фронті. Будь-яка інформація військового характеру під час війни є зброєю, якою ведеться боротьба, а не просто засобом інформування.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, українські війська провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута. Росіянам все важче і важче оборонятися через колосальні втрати, які завдають ЗСУ.

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