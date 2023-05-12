Данилов рассказал, когда Украина планирует завершить войну

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: Фото: официальный сайт партии "Слуга народа"

Украина планирует полностью освободить территорию Украины от российских оккупационных войск. При этом война должна завершиться уже в ближайшую зиму.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью изданию Report.

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Совместный план

По словам Алексея Данилова, украинские власти и армия имеют общий план — полностью освободить территорию Украины от российских войск.

"Единственный вопрос — время. Будет проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств", — подчеркнул секретарь СНБО.

Завершение войны

Комментируя слова журналиста о том, что боевые действия обычно более активны весной или летом, Алексей Данилов объяснил, что следующей зимой Украина не планирует воевать.

"До зимы мы хотим полностью завершить войну", — заверил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, в начале мая глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что вступление в НАТО ускорит завершение войны. Украина, по словам Ермака, доказала свою способность противостоять России и защищает не только себя, но всю Европу. И в дальнейшем уже в составе НАТО сможет вместе с партнерами еще более эффективно защитить все европейские страны и другие регионы мира.