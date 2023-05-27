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Данілов розповів, коли ЗСУ почнуть контрнаступ

27 травня 2023 09:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Данілов розповів, коли ЗСУ почнуть контрнаступ
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Радіо Свобода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна вже готова до довгоочікуваного контрнаступу для звільнення своїх окупованих територій. Проте почнеться він тоді, коли командування розрахує для цього найкращий час.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC.

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Коли ЗСУ почнуть контрнаступ

Данілов розповів, що Збройні сили України вже готові до контрнаступу, який планували місяцями. Україна хотіла якомога більше часу для підготовки військ і отримання військового обладнання від західних союзників.

"Ми маємо розуміти, що ту історичну можливість, яку Бог дав нашій країні, ми не можемо втратити. Ми маємо справді стати незалежною великою європейською країною", — підкресли чиновник. 

Він додав, що військові почнуть наступ, коли командири розрахують, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни". Данілов не став називати дати, але сказав, що наступ для повернення окупованих територій може початися "завтра, післязавтра або через тиждень". 

"Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього робити не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", — заявив секретар РНБО

Також Данілов відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався, заявивши, що "знищення російських центрів управління та російської військової техніки" було завданням Збройних сил України з 24 лютого минулого року.

Нагадаємо, 25 травня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ. За його словами, процес триває вже кілька днів.

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