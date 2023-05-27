Данилов рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Радио Свобода

Украина уже готова к долгожданному контрнаступлению для освобождения своих оккупированных территорий. Однако начнется он тогда, когда командование рассчитает для этого лучшее время.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.

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Данилов рассказал, что Вооруженные силы Украины уже готовы к контрнаступлению, которое планировалось месяцами. Власти хотели как можно больше времени для подготовки войск и получения военного оборудования от западных союзников.

"Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем потерять. Мы должны действительно стать независимой крупной европейской страной", — подчеркивает чиновник.

Он добавил, что военные начнут наступление, когда командиры рассчитают, что мы можем получить лучший результат на этом этапе войны. Данилов не стал называть даты, но сказал, что наступление для возвращения оккупированных территорий может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

"Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого делать нельзя... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку", — заявил секретарь СНБО.

Также Данилов отверг предположение, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей Вооруженных сил Украины с 24 февраля прошлого года.

Напомним, 25 мая советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, когда начнется контрнаступление ВСУ. По его словам, процесс длится уже несколько дней.