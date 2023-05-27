Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление arrow

Данилов рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление

27 мая 2023 09:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Данилов рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Радио Свобода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина уже готова к долгожданному контрнаступлению для освобождения своих оккупированных территорий. Однако начнется он тогда, когда командование рассчитает для этого лучшее время.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.

Читайте также:

Когда ВСУ начнут контрнаступление

Данилов рассказал, что Вооруженные силы Украины уже готовы к контрнаступлению, которое планировалось месяцами. Власти хотели как можно больше времени для подготовки войск и получения военного оборудования от западных союзников.

"Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем потерять. Мы должны действительно стать независимой крупной европейской страной", — подчеркивает чиновник.

Он добавил, что военные начнут наступление, когда командиры рассчитают, что мы можем получить лучший результат на этом этапе войны. Данилов не стал называть даты, но сказал, что наступление для возвращения оккупированных территорий может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

"Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого делать нельзя... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку", — заявил секретарь СНБО.

Также Данилов отверг предположение, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей Вооруженных сил Украины с 24 февраля прошлого года.

Напомним, 25 мая советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, когда начнется контрнаступление ВСУ. По его словам, процесс длится уже несколько дней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас