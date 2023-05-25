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На Банковій зробили важливу заяву щодо контрнаступу

25 травня 2023 11:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Банковій зробили важливу заяву щодо контрнаступу
Радник глави Офісу Президента
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, коли розпочався контрнаступ ЗСУ. За його словами, процес триває кілька днів.

Про це повідомив Подоляк італійському телеканалу Rai.

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Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ вже триває кілька днів.

"Контрнаступ триває вже кілька днів, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Ми не хочемо завдавати ударів по російській території, ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк також вважає, що попри невдачі Росії на фронті, зовсім скоро ситуація погіршуватиметься і всередині самої країни. Він також додав, що нещодавня ситуація у Бєлгородській області показала, що Росія не здатна впоратися навіть із проблемами місцевого рівня. 

Також радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з інтересом спостерігає за подіями в Бєлгородській області, проте не має до них безпосереднього стосунку.

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