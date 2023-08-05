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Данілов розповів, за якої умови Україна може отримати ядерну зброю

5 серпня 2023 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Данілов розповів, за якої умови Україна може отримати ядерну зброю
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна, найімовірніше, не зможе виробляти власну ядерну зброю в майбутньому. За його словами, є одна умова, за якої її можна отримати.

Про це Олексій Данілов розповів в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

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"Те, що стосується того арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами, навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни — це складна річ", — розповів Данілов.

За його словами, наразі є країни, які не мають ядерної зброї, однак її надають країни НАТО.

"Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку — я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і важка робота", — додав Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна продовжує виробництво власних безпілотників. За оцінками експертів БпЛА власного виробництва мають всі шанси для того, щоб стати одними з найкращих у світі. 

Також ми писали, що для вступу до НАТО Україна має вирішити низку проблем, причому не тільки військового характеру. Йдеться насамперед про питання свободи слова та прав людини.

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