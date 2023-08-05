Данилов рассказал, при каком условии Украина может получить ядерное оружие

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина, скорее всего, не сможет производить собственное ядерное оружие в будущем. По его словам, есть одно условие, при котором его можно получить.

Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

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Ядерное оружие для Украины

"То, что касается того арсенала, который был у нас забран, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны — это сложная вещь", — рассказал Данилов.

По его словам, сейчас есть страны, у которых нет ядерного оружия, однако его предоставляют страны НАТО.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае — я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", — добавил Данилов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина продолжает производство собственных беспилотников. По оценкам экспертов БпЛА собственного производства имеют все шансы стать одними из лучших в мире.

Также мы писали, что для вступления в НАТО Украина должна решить ряд проблем, причем не только военного характера. Речь идет, прежде всего, о вопросах свободы слова и прав человека.