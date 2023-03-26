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Данілов та Подоляк відреагували на заяву про розміщення тактичної ядерної зброї рф у Білорусі

26 березня 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олексій Данілов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов та радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. За словами президента рф, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Свої реакції Данілов та Подоляк написали у Twitter.

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Деталі

Данілов наголосив, що кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

"Заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі — крок до внутрішньої дестабілізації країни — максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії та путіна", — написав Данілов.

Подоляк зазначив, що російський диктатор занадто передбачуваний. За словами радника ОП, путін боїться програти у війні.

"Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він визнає, що боїться програти, і все, що він може зробити — це налякати тактикою... По-друге. Він ще раз заявляє про свою причетність до злочину. Порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї...", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Мінськ і москва домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Також ми писали, що у Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

Додамо, у росії знову почали говорити про застосування ядерної зброї. Країна-терористка боїться нових військових постачань в Україну.

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