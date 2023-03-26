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Данилов и Подоляк отреагировали на заявление о размещении тактического ядерного оружия рф в Беларуси

26 марта 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Алексей Данилов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам президента рф, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Свои реакции Данилов и Подоляк написали в Twitter.

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Подробности

Данилов подчеркнул, что кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

"Заявление путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси — шаг к внутренней дестабилизации страны — максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества россии и путина", — написал Данилов.

Подоляк отметил, что российский диктатор слишком предсказуем. По словам советника ОП, путина боится проиграть в войне.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признает, что боится проиграть, и все, что он может сделать — это напугать тактикой... Во-вторых. Он еще раз заявляет о своей причастности к преступлению. Нарушение договора о нераспространении ядерного оружия...", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также мы писали, что в Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что рф готовится применить ее.

Добавим, в россии снова начали говорить о применении ядерного оружия. Страна-террористка опасается новых военных поставок в Украину.

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