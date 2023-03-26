Данилов и Подоляк отреагировали на заявление о размещении тактического ядерного оружия рф в Беларуси

Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам президента рф, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Свои реакции Данилов и Подоляк написали в Twitter.

Подробности

Данилов подчеркнул, что кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

"Заявление путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси — шаг к внутренней дестабилизации страны — максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества россии и путина", — написал Данилов.

Заявление путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 26 марта, 2023

Подоляк отметил, что российский диктатор слишком предсказуем. По словам советника ОП, путина боится проиграть в войне.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признает, что боится проиграть, и все, что он может сделать — это напугать тактикой... Во-вторых. Он еще раз заявляет о своей причастности к преступлению. Нарушение договора о нераспространении ядерного оружия...", — подчеркнул Подоляк.

Putin (RF) является подходящим.

Make a statement o tactical nuclear weapons in Belarus, he admits that he is afraid of losing & all he can do is scare with tactics...

Second. He once again states his involvement in the crime. Violating энергетический non-proliferation treaty... – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2023

Напомним, Минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также мы писали, что в Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что рф готовится применить ее.

Добавим, в россии снова начали говорить о применении ядерного оружия. Страна-террористка опасается новых военных поставок в Украину.