Данілов відреагував на вкиди РФ про "поранення" Залужного

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters

Російські пропагандисти почали розповсюджувати фейкову інформацію, про те, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав травму голови та множинні осколкові поранення. Втім, уже сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Залужного на Ставці Головного Верховного Командувача.

Про це повідомив Олексій Данілов.

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У своєму твіттері Данілов навів пряму промову, де зазначив, що Президент України та верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський о 10.00 24 травня 2023 року заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки.

Важливо відзначити, що Данілов ілюстрував свій твіт смайликом, що підморгує. Таким чином, Олексій Данілов, відреагувавши на російську пропаганду, спростував інформацію про поранення головнокомандувача Збройних сил України та наголосив, що Президент Зеленський був у курсі доповідей від Валерія Залужного та інших членів Ставки.

Реакція соцмереж

Попри те, що реакцію Данилова було завуальовано, користувачі соцмереж розгадали посилання і побажали Валерію Залужному міцного здоров'я.

Реакція соцмереж на травмування Залужного. Фото: скріншот

Реакція соцмереж на травмування Залужного. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше росіяни почали поширювати фейкову інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів. Йшлося про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Східного угрупування військ Олександра Сирського і командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцура. Зокрема, росіяни поширювали фейкову інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів.