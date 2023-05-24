Данилов отреагировал на вбросы РФ о "ранении" Залужного

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

Российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию, о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения. Впрочем, уже сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Президент Украині Владимир Зеленский заслушал доклад Залужного на Ставке Главного Верховнокомандующего.

Об этом сообщил Алексей Данилов.

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В своем твиттере Данилов привел прямую речь, где отметил, что Президент Украины и верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский в 10:00 24 мая 2023 года заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки.

Важно отметить, что Данилов иллюстрировал свой твит подмигивающим смайликом. Таким образом, Алексей Данилов, отреагировав на российскую пропаганду, опроверг информацию о ранении главнокомандующего Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что Президент Зеленский был в курсе докладов от Валерия Залужного и остальных членов Ставки.

Реакция соцсетей

Несмотря на то, что реакция Данилова была завуалирована, пользователи соцсетей разгадали посыл и пожелали Валерию Залужному крепкого здоровья.

Реакция соцсетей на травмирование Залужного. Фото: скриншот

Реакция соцсетей на травмирование Залужного. Фото: скриншот

Напомним, ранее россияне начали распространять фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих. Речь шла о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, командующем Восточной группировкой войск Александре Сырском и командующем Силами территориальной обороны ВСУ Игоре Танцуре. В частности россияне распространяли фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих.