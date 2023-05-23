Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим НАТО Кристофером Каволи

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с главнокомандующим НАТО Кристофером Каволи. Фото: главнокомандующий ВСУ

Сегодня, 23 мая, Валерий Залужный сообщил, что он провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Одной из тем обсуждение стало усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом информирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Отмечается, что первая тема обсуждения — необходимость усиления противовоздушной обороны. В том числе и с помощью истребителей F-16. Также военные обсуждали увеличение количества боеприпасов для Украины.

"Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад", — написал Валерий Залужный.

Кроме этого, он добавил, что они договорились с генералом Каволи и в дальнейшем активно взаимодействовать, чтобы усиливать оборонную силу Украины.

Напомним, что 19 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В целом подробно обсудили ход событий на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чем запомнился первый день полномасштабной войны в Украине. Он сообщил, что ощутил готовность уничтожать врага сразу.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уехал в зону боевых действий в июле далекого 2014 года. С тех пор с близкими не виделся. Говорит, что родные уже привыкли.