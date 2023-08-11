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Де саме в Україні Rheinmetall планує збудувати військовий завод

11 серпня 2023 23:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Де саме в Україні Rheinmetall планує збудувати військовий завод
На німецькому заводі Rheinmetall. Фото: Reuters /Kai Pfaffenbach
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Український завод Rheinmetall планують збудувати у західній частині країни. Деталі в Мінстратегпромі поки що вирішили не розголошувати.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на запит Новини.LIVE.

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Інформація від німецької сторони

За словами генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, завод в Україні потрібен перш за все для самих українців.

"Українці повинні допомагати собі, своїй армії, самі, бо чекати допомоги від американців чи європейців неможливо", — підкреслив Паппергер.

Гендиректор найбільшого німецького виробника зброї зазначив, що військовий завод буде зведений у західній частині України.

Коментар Мінстратегпрому

В українському Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості зі зрозумілих причин не стали деталізувати інформацію Арміна Паппергера.

Чиновники зазначили лише, що робота над майбутнім українським заводом Rheinmetall уже розпочалася.

"Беручи до уваги, що практичні кроки організації виробництва в Україні наявних та розробки перспективних зразків бронетанкової техніки перебувають в процесі опрацювання, надання інформації із зазначених питань в умовах воєнного стану вважається передчасним", — наголосили у Мінстратегпромі.

Нагадаємо, що генеральний директор найбільшого німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер раніше заявляв, що його компанія планує побудувати завод в Україні.

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