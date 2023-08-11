Завод Rheinmetall в Україні: чим займатимуться німці для потреб ЗСУ
Німецький військовий концерн Rheinmetall оголосив про будівництво заводу для виготовлення військової техніки в Україні. Українська сторона зазначає, що поки активно співпрацює з німецьким підприємством в царині ремонту та технічного обслуговування уже поставленої ЗСУ західної техніки.
Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на запит Новини.LIVE.
Завод в Україні
У липні генеральний директор найбільшого німецького виробника зброї, Rheinmetall, Армін Паппергер заявив, що його компанія планує побудувати завод в Україні.
На це представники німецького військово-промислового комплексу планують витратити до 12 тижнів часу.
Співпраця з Rheinmetall на цей момент
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України зазначили, що зараз займаються дещо іншим спільним проєктом із німецькою компанією.
"У теперішній час компанією Rheinmetall спільно з АТ "Українська оборонна промисловість" реалізуються заходи щодо забезпечення технічного обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки наданої партнерами Збройним Силам України", — наголосили у Мінстратегпромі.
Нагадаємо, що у кінці липня німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Skynex.
Збройні сили України отримають їх у другій половині 2023 року.