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Завод Rheinmetall в Україні: чим займатимуться німці для потреб ЗСУ

11 серпня 2023 11:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Завод Rheinmetall в Україні: чим займатимуться німці для потреб ЗСУ
Танк виробництва компанії Rheinmetall. Фото: "Мілітарний"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Німецький військовий концерн Rheinmetall оголосив про будівництво заводу для виготовлення військової техніки в Україні. Українська сторона зазначає, що поки активно співпрацює з німецьким підприємством в царині ремонту та технічного обслуговування уже поставленої ЗСУ західної техніки.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на запит Новини.LIVE.

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У липні генеральний директор найбільшого німецького виробника зброї, Rheinmetall, Армін Паппергер заявив, що його компанія планує побудувати завод в Україні.

На це представники німецького військово-промислового комплексу планують витратити до 12 тижнів часу.

Співпраця з Rheinmetall на цей момент

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України зазначили, що зараз займаються дещо іншим спільним проєктом із німецькою компанією.

"У теперішній час компанією Rheinmetall спільно з АТ "Українська оборонна промисловість" реалізуються заходи щодо забезпечення технічного обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки наданої партнерами Збройним Силам України", — наголосили у Мінстратегпромі.

Нагадаємо, що у кінці липня німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Skynex.

Збройні сили України отримають їх у другій половині 2023 року.

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