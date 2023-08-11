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Где именно в Украине Rheinmetall планирует построить военный завод

11 августа 2023 23:02
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Владимир Мыленко
журналист
Где именно в Украине Rheinmetall планирует построить военный завод
На германском заводе Rheinmetall. Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинский завод Rheinmetall планируется построить в западной части страны. Детали в Минстратегпроме пока решили не разглашать.

Об этом говорится в ответе Министерства по стратегическим отраслям промышленности на запрос Новини.LIVE.

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Информация от немецкой стороны

По словам генерального директора компании Rheinmetall Армина Паппергера, завод в Украине нужен прежде всего для самих украинцев.

"Украинцы должны помогать себе, своей армии, сами, потому что ждать помощи от американцев или европейцев невозможно", — подчеркнул Паппергер.

Гендиректор крупнейшего немецкого производителя оружия отметил, что военный завод будет построен в западной части Украины.

Комментарий Минстратегпрома

В украинском Министерстве по стратегическим отраслям промышленности по понятным причинам не стали детализировать информацию Армина Паппергера.

Чиновники отметили, что работа над будущим украинским заводом Rheinmetall уже началась.

"Принимая во внимание, что практические шаги организации производства в Украине существующих и разработки перспективных образцов бронетанковой техники находятся в процессе обработки, предоставление информации по указанным вопросам в условиях военного положения считается преждевременным", — подчеркнули в Минстратегпроме.

Напомним, что генеральный директор крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер ранее заявлял, что его компания планирует построить завод в Украине.

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