Где именно в Украине Rheinmetall планирует построить военный завод

На германском заводе Rheinmetall. Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Украинский завод Rheinmetall планируется построить в западной части страны. Детали в Минстратегпроме пока решили не разглашать.

Об этом говорится в ответе Министерства по стратегическим отраслям промышленности на запрос Новини.LIVE.

Читайте также:

Информация от немецкой стороны

По словам генерального директора компании Rheinmetall Армина Паппергера, завод в Украине нужен прежде всего для самих украинцев.

"Украинцы должны помогать себе, своей армии, сами, потому что ждать помощи от американцев или европейцев невозможно", — подчеркнул Паппергер.

Гендиректор крупнейшего немецкого производителя оружия отметил, что военный завод будет построен в западной части Украины.

Комментарий Минстратегпрома

В украинском Министерстве по стратегическим отраслям промышленности по понятным причинам не стали детализировать информацию Армина Паппергера.

Чиновники отметили, что работа над будущим украинским заводом Rheinmetall уже началась.

"Принимая во внимание, что практические шаги организации производства в Украине существующих и разработки перспективных образцов бронетанковой техники находятся в процессе обработки, предоставление информации по указанным вопросам в условиях военного положения считается преждевременным", — подчеркнули в Минстратегпроме.

Напомним, что генеральный директор крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер ранее заявлял, что его компания планирует построить завод в Украине.