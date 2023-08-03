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Деякі розслідування воєнних злочинів РФ можуть закрити: яка причина

3 серпня 2023 05:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Деякі розслідування воєнних злочинів РФ можуть закрити: яка причина
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розслідування щодо воєнних злочинів РФ за лютий-березень 2023 року можуть бути втрачені. Це пов'язано зі строками та окремими нюансами слідства, затвердженими законом.

Про це розповів керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

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Чому деякі розслідування воєнних злочинів можуть закрити

Так, Бєлоусов заявив, що в Кримінальному процесуальному кодексі (КПК) є стаття, яку можна трактувати двозначно. Стосується вона воєнного стану.

"Коли її формулювали, то, скажімо так, без злого наміру, написали, що в кримінальних провадженнях, що були розпочаті до воєнного стану, строки не йдуть. Тобто, є оце "до". А юрист-формаліст скаже, що коли воєнний стан ввели, то справи вже мають строк розслідування", — зазначив він.

Бєлоусов розповів, що за КПК, цей строк під час воєнного стану становить 18 місяців. Якщо не знайдуть причетних і не оголосять підозру, розслідування завершиться через 18 місяців. Потім справу закриють або продовжать розслідування у слідчого судді. Однак в Україні не вистачить суддів, які б розглянули всі справи.

Який вихід із ситуації

Ситуацію можна вирішити, ухваливши низку законопроєктів та внісши зміни до КПК. Таким чином можна змінити строки розслідувань на час воєнного стану.

"Дуже сподіваємося, що комітет знайде можливість підтримати ці зміни, а в сесійному залі вони будуть проголосовані. Щодо проваджень, які були розпочаті в перші дні повномасштабного вторгнення — у лютому та березні минулого року, — строки закінчуються в серпні. Якщо зараз законопроєкт не приймається, а ми розуміємо, що об'єктивно судді не справляться, почнемо втрачати провадження і нічого не зможемо зробити. Тоді ворог буде посміхатися нам в обличчя, а ми нічого не зможемо зробити", — додав Бєлоусов. 

Нагадаємо, що Київська обласна прокуратура встановила особи одинадцятьох військових 37-ої окремої мотострілецької бригади 36-ої загальновійськової армії Збройних Сил РФ, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Їм заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

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