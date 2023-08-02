В Офісі генпрокурора розповіли, кого із полонених окупантів не віддають на обмін

Військовополонені РФ. Фото: УНІАН

Глава департаменту боротьби зі злочинами під час війни при Генпрокуратурі України, Юрій Білоусов заявив про тонкощі обміну засуджених військовослужбовців Росії . За його словами, в обміні беруть участь лише деякі засуджені, тоді як ті, хто звинувачується в особливо тяжких злочинах проти мирного населення, залишаються винятком.

Про це Юрій Білоусов повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Кого з військовополонених РФ не віддають на обмін

Білоусов підкреслив, що немає суворих правил щодо місця утримання засудженого російського військового. Багато хто перебуває в таборах, що теж є формою ув'язнення.

Обговорюючи питання обміну, він підтвердив, що існують можливості для обміну засуджених військових, проте потрібне дотримання балансу між потребою у правосудді для жертв та відповідальністю перед українськими громадянами, які утримуються противником.

Білоусов акцентував на тому, що особи, які вчинили вкрай тяжкі злочини, мають відбувати покарання на території України та не підлягають обміну. Він висловив побоювання, що необмежені обміни можуть заохочувати воєнні злочини.

Відповідаючи на запитання про кількість залучених в обмін засуджених РФ, Білоусов наголосив, що їхня кількість обмежується кількома людьми, а не десятками.

Він також зауважив, що питання воєнних злочинів здебільшого стосується громадян Росії. Проте українці з певних районів Луганська та Донецька також можуть зіткнутися з арештом, причому їхні дії можуть інтерпретувати як державну зраду.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямі російські окупанти масово здаються у полон українським захисникам. Причина цього — проблеми із матеріально-технічним забезпеченням армії РФ.

Також ми повідомляли, що черговий російський окупант здався в полон ЗСУ, щоб вижити. Загарбник, як і інші до нього, каже, що його обдурили, і на передовій він виявився не з власної волі.