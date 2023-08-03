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Некоторые расследования военных преступлений могут закрыть: какая причина

3 августа 2023 05:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Некоторые расследования военных преступлений могут закрыть: какая причина
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Расследования по военным преступлениям РФ за февраль-март 2023 года могут быть потеряны. Это связано со сроками и отдельными аспектами следствия, утвержденными законом.

Об этом рассказал руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Юрий Белоусов.

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Почему некоторые расследования военных преступлений могут закрыть

Так, Белоусов заявил, что в Уголовном процессуальном кодексе (УПК) есть статья, которую можно трактовать двусмысленно. Касается она военного положения.

"Когда ее формулировали, то, скажем так, без злого умысла, написали, что в уголовных производствах, которые были начаты до военного положения, сроки не идут. То есть есть это "до". А юрист-формалист скажет, что когда военное положение ввели, то дела уже имеют срок расследования", — отметил он.

Белоусов рассказал, что за УПК этот срок во время военного положения составляет 18 месяцев. Если не найдут причастных и не объявят подозрение, расследование завершится через 18 месяцев. Затем дело закроют или продолжат расследование у следователя судьи. Однако в Украине не хватит судей, которые рассмотрели бы все дела.

Какой выход из ситуации

Ситуацию можно разрешить, приняв ряд законопроектов и внеся изменения в УПК. Таким образом, можно изменить сроки расследований на время военного положения.

"Очень надеемся, что комитет найдет возможность поддержать эти изменения, а в сессионном зале они будут проголосованы. По поводу производств, которые были начаты в первые дни полномасштабного вторжения — в феврале и марте прошлого года, — сроки истекают в августе. Если сейчас законопроект не принимается, а мы понимаем, что объективно судьи не справятся, начнем терять производство и ничего не сможем сделать. Тогда враг будет улыбаться нам в лицо, а мы ничего не сможем сделать", — добавил Белоусов.

Напомним, что Киевская областная прокуратура установила личности одиннадцати военных 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных Сил РФ, расстрелявших гражданские автомобили с мирными жителями. Им заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

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