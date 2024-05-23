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День морської піхоти — Зеленський привітав бійців зі святом

23 травня 2024 09:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський привітав морських піхотинців зі святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців зі святом. Він зазначив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.

Своє привітання український лідер опублікував у Telegram у четвер, 23 травня.

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Глава держави наголосив, що морські піхотинці — це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України.

"Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу! Слава українським морським піхотинцям!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня Україна відзначає День морської піхоти. Українські морпіхи — це одна із найпідготовленіших, найпрофесійніших частин Сил оборони України.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже привітав причетних зі святом. За його словами, вони щодня демонструють відданість своїй країні та народові.

Володимир Зеленський
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