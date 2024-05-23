Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців зі святом. Він зазначив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.

Своє привітання український лідер опублікував у Telegram у четвер, 23 травня.

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Глава держави наголосив, що морські піхотинці — це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України.

"Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу! Слава українським морським піхотинцям!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня Україна відзначає День морської піхоти. Українські морпіхи — це одна із найпідготовленіших, найпрофесійніших частин Сил оборони України.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже привітав причетних зі святом. За його словами, вони щодня демонструють відданість своїй країні та народові.