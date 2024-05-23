День морской пехоты — Зеленский поздравил бойцов с праздником
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев с праздником. Он отметил, что с 2014 года и после 24 февраля 2022 года они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.
Свое поздравление украинский лидер опубликовал в Telegram в четверг, 23 мая.
Поздравления с Днем морской пехоты
Глава государства подчеркнул, что морские пехотинцы — это сильные и одни из наиболее результативных воинов, которые проявляют настоящий украинский характер и часто принципиально изменяют ситуацию на поле боя в пользу Украины.
"Спасибо всем подразделениям морской пехоты, которые сражаются ради нашего государства и делают все, чтобы приблизить украинскую победу! Слава украинским морским пехотинцам!" — добавил Зеленский.
Напомним, 23 мая Украина отмечает День морской пехоты. Украинские морпехи — это одна из самых подготовленных, профессиональных частей Сил обороны Украины.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже поздравил причастных к празднику. По его словам, они каждый день демонстрируют преданность своей стране и народу.
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