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День захисту: ворог і надалі вбиває українських дітей

1 червня 2023 07:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
День захисту: ворог і надалі вбиває українських дітей
Шестирічний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку на Київщині. Квітень 2022 р. Фото: AP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

1 червня традиційно відзначається Міжнародний день захисту дітей. Але для українських дітлахів це — аж ніяк не свято і тим більше привід відчувати себе у безпеці. Чи не щодня в Україні гинуть люди, багато дітей. Все через жорстоку війну, яку розв'язала Росія на чолі з Путіним.

Навіть в цей день, День захисту дітей, гинуть українські діти. Ворог завдав кілька ударів по столиці. Відомо, що 3 людини загинуло, ще 14 отримали поранення. І серед загиблих — одна дитина. 

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Сьогоднішні події вкотре показали, що необхідно якомога більше і частіше нагадувати суспільству про мирне життя наших дітей, про їхні права, щоб усі діти росли щасливими.

Світлини обстріляного Києва вкотре демонструють, в яких умовах доводиться жити нашим дітям. Але це ще більше загартовує молоді покоління до боротьби з ворогом. 

Сплановане знищення українських дітей

Уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук заявляє, що повномасштабна війна РФ проти України порушує абсолютно всі права дітей, а дії окупанта не хаотичні, вони мають чітку політику щодо українських дітей.

Наших дітей вбивають, гвалтують, залякують, принижують, викрадають.

За словами Герасимчук, є 5 способів викрадення дітей:

  • Перший: коли ворог спочатку вбиває батьків, а потім викрадають дитину.
  • Другий: коли росіяни розлучають дітей з батьками під час так званої фільтрації.
  • Третій: коли забирають дітей прямо з родин, іноді позбавляють батьківських прав "незручних батьків".
  • Четвертий: це вивезення дітей із закладів інституційного нагляду.
  • П'ятий: коли створюють абсолютно неприйнятні для життя дітей на окупованій території умови і пропонують батькам віддати дітей на оздоровлення або відпочинок у дитячих таборах у РФ.

Наразі українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч вивезених з окупованих територій дітей до Росії, але складно підрахувати точно через окупацію частини території України.

Загиблі і поранені

За даними Офісу Генерального прокурора, за рік повномасштабної збройної агресії російських окупантів в Україні постраждали 1388 дітей. З них близько третини — загинули.

Важких поранень зазнало 989 українських дітей.

19 484 було викрадено і депортовано до Росії, 394 зникло безвісти.

На щастя, знайти вдалося 12 979 неповнолітніх, а повернути з країни-агресора — 371.

Затвердження Дня захисту дітей

Саме рішення про відзначення Міжнародного дня захисту дітей ухвалила Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 року. Перший Міжнародний день захисту дітей відзначили в 1950 році.
ООН підтримала ініціативу федерації та оголосила захист прав, здоров'я і життя дитини одним із пріоритетів у своїй діяльності.

В Україні цей день відзначається із 1998 року.

Нагадаємо, росіяни отримують від держави фінансову допомогу у випадку всиновлення дітей, яких вивезли з України. Російська влада віддячує своїм громадянам квартирами і грошима. Частина "батьків" пропиває ці кошти і б’є прийомних дітей, а неповнолітні українці змушені голодувати.

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