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День защиты: враг и дальше убивает украинских детей

1 июня 2023 07:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
День защиты: враг и дальше убивает украинских детей
Шестилетний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома в Киевской области. Апрель 2022 г. Фото: AP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

1 июня традиционно отмечается Международный день защиты детей. Но для украинских детей это отнюдь не праздник и тем более повод чувствовать себя в безопасности. Ежедневно в Украине гибнут люди, много детей. Все из-за жестокой войны, которую развязала Россия во главе с Путиным.

Даже в этот день, День защиты детей, погибают украинские дети. Враг нанес несколько ударов по столице. Известно, что 3 человека погибли, еще 14 получили ранения. И среди погибших — один ребенок. 

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Сегодняшние события показали, что необходимо как можно больше и чаще напоминать обществу о мирной жизни наших детей, об их правах, чтобы все дети росли счастливыми.

Фото обстрелянного Киева в очередной раз демонстрируют, в каких условиях приходится жить нашим детям. Но это еще больше закаляет молодые поколения в борьбе с врагом.

Спланированное уничтожение украинских детей

Уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявляет, что полномасштабная война РФ против Украины нарушает абсолютно все права детей, а действия оккупанта не хаотичны, у них четкая политика в отношении украинских детей.

Наших детей убивают, насилуют, запугивают, унижают, похищают.

По словам Герасимчук, есть 5 способов похищения детей:

  • Первый: когда враг сначала убивает родителей, а потом похищают ребенка.
  • Второе: когда россияне разводят детей с родителями во время так называемой фильтрации.
  • Третий: когда забирают детей прямо из семей, иногда лишают родительских прав "неудобных родителей".
  • Четвертый: это вывоз детей из учреждений институционального надзора.
  • Пятый: когда создают совершенно неприемлемые для жизни детей на оккупированной территории условия и предлагают родителям отдать детей на оздоровление или отдых в детских лагерях в РФ.

Сейчас украинским властям точно известно о более 19,5 тысячи вывезенных с оккупированных территорий детей в Россию, но сложно подсчитать точно из-за оккупации части территории Украины.

Погибшие и раненые

По данным Офиса Генерального прокурора, за год полномасштабной вооруженной агрессии российских окупантов в Украине пострадали 1388 детей. Из них около трети погибли.

Тяжелые ранения получили 989 украинских детей.

Утверждение Дня защиты детей

Само решение о праздновании Международного дня защиты детей приняла Международная демократическая федерация женщин в ноябре 1949 года. Первый Международный день защиты детей был отмечен в 1950 году.
ООН поддержала инициативу федерации и объявила защиту прав, здоровья и жизни ребенка одним из приоритетов в своей деятельности.

В Украине этот день отмечается с 1998 года.

Напомним, россияне получают от государства финансовую помощь в случае усыновления детей, вывезенных из Украины. Российские власти благодарят своих граждан квартирами и деньгами. Часть родителей пропивает эти средства и бьет приемных детей, а несовершеннолетние украинцы вынуждены голодать.

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