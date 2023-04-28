Указ Путина о принудительной паспортизации: мнение юристов

Жители Бахмута, вывезенные на оккупированную РФ территорию. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В четверг, 26 апреля, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ, позволяющий депортировать с временно оккупированных территорий граждан Украины, которые не получат российский паспорт до 1 июля 2024 года.

Новини.LIVE спросили украинских юристов и правозащитников, чего пытается достичь Путин такими мерами и какие юридические последствия может иметь это очередное преступление РФ.

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Имперская политика этноцида

Украинская правозащитница Валентина Теличенко, специализирующаяся на сопровождении дел в ЕСПЧ, напоминает, что гражданство — это постоянная правовая связь между человеком и государством. Таким образом, заставляя украинцев на оккупированных территориях получать гражданство РФ, Путин пытается как можно скорее прервать их связь с Украиной.

"Он, похоже, боится этой связи. Его указ об особенностях правового положения жителей временно оккупированных регионов ("ДНР", "ЛНР", частей Херсонской и Запорожской областей), решивших не вступать в гражданство РФ, как и ряд предыдущих его указов об упрощенном обретении гражданства РФ, прекрасно ложится в русло имперской политики и этноцида в отношении украинцев. Эти указы станут прямыми и решающими доказательствами о том, что Путин не только начал агрессивную захватническую войну, но также совершил геноцид, разновидностью которого является этноцид", — уверена Теличенко.

С ней согласен и украинский юрист-международник, политолог Алексей Буряченко.

"Да, это геноцид в чистом виде. Собственно, такие меры ничем не отличаются от, например, печально известной депортации крымских татар 1944 года. Это еще один кейс для будущего международного трибунала и, как минимум, для Международного уголовного суда в Гааге", — подчеркнул он.

По мнению Буряченко, существует большая вероятность, что после опубликования этого указа МУС подготовит еще один ордер для Путина.

"Этот случай настолько очевиден, что найти аргументы того, что это не геноцид, очень сложно", — отметил юрист.

"Путину уже нечего терять"

С другой стороны, путинский режим опасается дестабилизации на временно оккупированных территориях, отмечает Алексей Буряченко.

"Людей там осталось достаточно много, системной работы с ними никто не проводит, поэтому понятно, что при успешном контрнаступлении ВСУ возможна активизация как минимум партизанских движений. Поэтому Путин пытается заранее закрутить гайки", — объясняет эксперт.

При этом Путину уже нечего терять, и он это прекрасно понимает.

"Вы видите: он уже даже не пытается как-то замаскировать свое личное участие в откровенном геноциде. Это не случай, когда ракета попала в жилой дом, и нужно исследовать степень непосредственной причастности к этому Путина. Это не "Вагнер" или какое-то непонятное вооруженное группирование устраивает геноцид украинцев. Это указ, подписанный непосредственно Путиным. Он понимает, что ответственность за его преступления уже неминуема и терять ему нечего", — сказал Буряченко.

Однако и международное сообщество, со своей стороны, уже сделало свои выводы относительно Путина.

"Тот же Евросоюз уже расставил все точки над "и" по отношению к Путину и России и с легкостью принимает соответствующие решения — вспомните недавнюю резолюцию ПАСЕ. Заметьте, в ЕС уже не осталось защитников путинского режима — кроме Орбана, который время от времени поднимает голову, сразу же получает по этой голове и умолкает", — отмечает эксперт.

Правовая проблема

Тем не менее, для Украины последствия путинского указа представляют потенциальную юридическую проблему: что делать с украинскими гражданами, которые получили российское гражданство во время оккупации?

После деоккупации этот вопрос придется решать, и решение будет нелегким, предупреждает Валентина Теличенко.

"Это очень непростое дело. Считать ли этих людей отказавшимися от гражданства Украины? Считать ли получения российского гражданства никчемным? Могут ли те, кто все же получил российское гражданство, отказаться от него после нашей победы и дальше быть гражданами Украины? Голосовать? Понятно, что после нашей победы новоиспеченные граждане РФ будут бить себя в грудь и убеждать, что все было под принуждением обстоятельств и оккупационных властей, говорить, что они украинцы", — сказала юрист.