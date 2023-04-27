ПАРЄ визнала геноцидом примусове переміщення українських дітей до РФ

Дитина в автобусі. Фото: t.me/andriyshTime

Сьогодні, 27 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи визнала, що примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації відповідає ознакам геноциду. Загалом "за" було 87 голосів.

Про це повідомив заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

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Депортація дітей до РФ визнано геноцидом

Кравчук розповіла, що прийнята резолюція "Депортація та примусове переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України: створення умов для їх безпечного повернення, припинення цих злочинів та покарання винних":

наголошує, що задокументовані факти депортації та насильницького переміщення українських дітей підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року;

підтримує рішення МКС від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової;

також підтримує необхідність ретельної фіксації, збору та оцінки доказів злочину геноциду, як це передбачено Римським статутом та Конвенцією про геноцид.

Нагадаємо, в російських окупантів існує принаймні п’ять схем викрадення українських дітей. Їх вдалося відстежити під час повернення неповнолітніх громадян додому.

Також ми писали, що російські окупаційні війська планують вивозити українських дітей з Енергодара до Криму в період з 4 по 7 травня. Поки що загарбники складають реєстр неповнолітніх жителів цього міста.