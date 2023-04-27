Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ПАРЄ визнала геноцидом примусове переміщення українських дітей до РФ arrow

ПАРЄ визнала геноцидом примусове переміщення українських дітей до РФ

27 квітня 2023 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ПАРЄ визнала геноцидом примусове переміщення українських дітей до РФ
Дитина в автобусі. Фото: t.me/andriyshTime
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи визнала, що примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації відповідає ознакам геноциду. Загалом "за" було 87 голосів.

Про це повідомив заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Читайте також:

Депортація дітей до РФ визнано геноцидом

Кравчук розповіла, що прийнята резолюція "Депортація та примусове переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України: створення умов для їх безпечного повернення, припинення цих злочинів та покарання винних":

  • наголошує, що задокументовані факти депортації та насильницького переміщення українських дітей підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року;
  • підтримує рішення МКС від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової;
  • також підтримує необхідність ретельної фіксації, збору та оцінки доказів злочину геноциду, як це передбачено Римським статутом та Конвенцією про геноцид.

Нагадаємо, в російських окупантів існує принаймні п’ять схем викрадення українських дітей. Їх вдалося відстежити під час повернення неповнолітніх громадян додому.

Також ми писали, що російські окупаційні війська планують вивозити українських дітей з Енергодара до Криму в період з 4 по 7 травня. Поки що загарбники складають реєстр неповнолітніх жителів цього міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB