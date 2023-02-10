Російські ракети залетіли на територію Румунії: депутат назвав причину

За даними Валерія Залужного, дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії

Захід двох російських крилатих ракет "Калібр" в повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, — провакація володимиром путіним самого Альянсу та підвищення ставок. Він кидає свідомий виклик Заходу, аби оцінити рішучість НАТО взяти безпосередню участь у конфлікті у випадку ескалації з боку росії та перетину нею червоних ліній.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від партії "Слуга народу" та заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передають Новини.LIVE.

За даними головнокомандувачами ЗСУ Валерія Залужного, у пʼятницю 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

Ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП наголосив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.

"Ракета, запущена на Чернівці через територію Молдови та Румунії — свідомий виклик Заходу, аби побачити реакцію та оцінити рішучість НАТО взяти безпосередню участь у конфлікті у випадку ескалації з боку росії та перетину нею червоних ліній", — уточнив Чернєв.

Єгор Чернєв. Фото: Facebook

За його словами, схожий прийом путін використав колись проти Туреччини (в листопаді 2015 року ВПС Туреччини збили російський Су-24 в небі над Сирією, після того, як той порушив турецький повітряний простір. - ред.). Тоді це закінчилося збиттям турецькою ППО його літака.

"Ердоган себе змусив поважати і таку саму рішучість має продемонструвати Захід. Збивати російські ракети, посилювати санкції і негайно надати Україні авіацію та ATACMS. У путіна не повинно бути жодних ілюзій, що когось у Європі він ще може прогнути. Інакше наслідки для Європи будуть жахливими", — підсумував депутат.

Нагадаємо, у пʼятницю зранку 10 лютого, росія здійснила 14-ту масовану ракетну атаку по території України. Повітряна тривога триває третю годину поспіль.