Російські ракети залетіли на територію Румунії: депутат назвав причину

Депутат пояснив, навіщо путін запустив ракети через територію країни НАТО
Захід двох російських крилатих ракет "Калібр" в повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, — провакація володимиром путіним самого Альянсу та підвищення ставок. Він кидає свідомий виклик Заходу, аби оцінити рішучість НАТО взяти безпосередню участь у конфлікті у випадку ескалації з боку росії та перетину нею червоних ліній.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від партії "Слуга народу" та заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передають Новини.LIVE.
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За даними головнокомандувачами ЗСУ Валерія Залужного, у пʼятницю 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.
Ракети були запущені з акваторії Чорного моря.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП наголосив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.
Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.
"Ракета, запущена на Чернівці через територію Молдови та Румунії — свідомий виклик Заходу, аби побачити реакцію та оцінити рішучість НАТО взяти безпосередню участь у конфлікті у випадку ескалації з боку росії та перетину нею червоних ліній", — уточнив Чернєв.
За його словами, схожий прийом путін використав колись проти Туреччини (в листопаді 2015 року ВПС Туреччини збили російський Су-24 в небі над Сирією, після того, як той порушив турецький повітряний простір. - ред.). Тоді це закінчилося збиттям турецькою ППО його літака.
"Ердоган себе змусив поважати і таку саму рішучість має продемонструвати Захід. Збивати російські ракети, посилювати санкції і негайно надати Україні авіацію та ATACMS. У путіна не повинно бути жодних ілюзій, що когось у Європі він ще може прогнути. Інакше наслідки для Європи будуть жахливими", — підсумував депутат.
Нагадаємо, у пʼятницю зранку 10 лютого, росія здійснила 14-ту масовану ракетну атаку по території України. Повітряна тривога триває третю годину поспіль.