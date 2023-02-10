Российские ракеты залетели на территорию Румынии: депутат объяснил причину

По данным Валерия Залужного, две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

Запад двух крылатых ракет "Калибр" в воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО, — провокация Владимиром Путиным самого Альянса и повышение ставок. Он бросает сознательный вызов Западу, чтобы оценить решимость НАТО принять непосредственное участие в конфликте в случае эскалации со стороны России и пересечения ею красных линий.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от партии "Слуга народа" и заместитель председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев, передают Новини.LIVE.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в пятницу 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Республикой Молдова.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП подчеркнул, что Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Он добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове.

"Ракета, запущенная на Черновцы через территорию Молдовы и Румынии, — сознательный вызов Западу, чтобы увидеть реакцию и оценить решимость НАТО принять непосредственное участие в конфликте в случае эскалации со стороны России и пересечения ею красных линий", — уточнил Чернев.

Егор Чернев. Фото: Facebook

По его словам, подобный прием путин использовал когда-то против Турции (в ноябре 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе над Сирией, после того как тот нарушил турецкое воздушное пространство. - ред.). Тогда это закончилось сбитием турецкой ПВО его самолета.

"Эрдоган себя заставил уважать и такую же решительность должен продемонстрировать Запад. Сбивать российские ракеты, усиливать санкции и немедленно предоставить Украине авиацию и ATACMS. У путина не должно быть никаких иллюзий, что кого-то в Европе он еще может прогнуть. Иначе последствия для Европы будут ужасными", — подытожил депутат.

Напомним, в пятницу утром 10 февраля, россия совершила 14-ю массированную ракетную атаку по территории Украины. Воздушная тревога длится три часа подряд.