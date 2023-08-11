Десантники розповіли, як захищають Мар'їнку

Український військовий у Мар'їнці. Фото: "Український Свідок"

Українські воїни обороняють Мар'їнку від російських окупантів уже 17 місяців. Окупанти продовжують штурми, але лише потрапляють у полон та гинуть в зруйнованих будинках та у посадках.

Про це повідомив проєкт "Український Свідок".

Читайте також:

Оборона Мар'їнки

В районі Мар'їнки штурм російських військ триває уже 17 місяців, фактично з початку повномасштабної війни.

На цьому напрямку, одному із найважчих на усьому фронті, тримають оборону десантники 79 ОДШБр.

"Оборонятися важко, тому що немає укриття, — розповів старший позиції на ім'я "Артист". — По будинках працюють "Гради", авіація, гелікоптери. Але росіянам нічого не допомагає, бо в них немає мізків".

Одним із ключових об'єктів є командно-спостережний пункт роти. "Я не знаю, як ми раніше воювали без цього, — говорить головний сержант роти з позивним "Бача". — Зараз все значно простіше, ми контролюємо ситуацію майже на сто відсотків".

Як виглядає Мар'їнка у серпні 2023 року

Фото: "Український Свідок"

Росіяни продовжують штурм

Російські окупанти, як і раніше, намагаються штурмувати позиції українських захисників.

Десантники говорять, що на цій ділянці фронту в районі самої Мар'їнки воюють як російські військові, так і чеченські ДРГ. За межами міської зони, у полях на околиці Мар'їнки були помічені завербовані зеки з підрозділів "Шторм Z".

Обстріли у Мар'їнці

Фото: "Український Свідок"

Українські воїни наголосили, що ці окупанти забезпечені лише зброєю і боєприпасами. А от амуніція у них аж 1977 року випуску.

Сили оборони України нищать росіян десятками у посадках навколо Мар'їнки та зруйнованих будинках, а також періодично беруть окупантів в полон.

Українські воїни готують "сюрпризи" для росіян

Фото: "Український Свідок"

Нагадаємо, що за подіями в районі Мар'їнки, як і за іншими ділянками фронту російсько-української війни можна слідкувати в режимі онлайн.